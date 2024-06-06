Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! Yeni bir salgın mı geliyor? Kuş gribinde ölümcül vakalar arttı mı?

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki bir hastanın ateş, nefes darlığı, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ölüm, A(H5N2) varyantından kaynaklanan ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçti. Peki, Yeni bir salgın mı geliyor? Kuş gribinde ölümcül vakalar arttı mı?

YENİ BİR SALGIN MI GELİYOR?

A(H5N2) varyantı, daha önce ağırlıklı olarak kuşlar arasında görülmüş ve nadiren insanlara bulaşmıştı. Bu ölüm vakası, virüsün insanlar üzerindeki potansiyel etkilerine dair endişeleri artırdı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Hazır olun yeni pandemi geliyor ve bu sadece an meselesi" ifadelerini kullanarak riske dikkat çekti.

A(H5N2) VİRÜSÜ NEDİR?

H5N2 virüsü, influenza A virüslerinin bir alt tipi olup, genellikle kuşlar arasında yaygın olarak görülür. Bu virüs, özellikle yaban kuşları ve kümes hayvanları arasında hızla yayılarak büyük salgınlara yol açabilir.

A(H5N2) BELİRTİLERİ