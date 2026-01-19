Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yaşayan Manurung ailesi, sosyal medyada paylaştıkları günlük yaşam videolarıyla kısa sürede dünya çapında milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Videolar, aile fertlerinin yüz yapısını etkileyen nadir bir genetik durumla başa çıkışlarını açık ve samimi bir şekilde yansıtıyor ve küresel bir ilgi odağı haline geldi.

NADİR BİR GENETİK DURUM

Ailenin 6 çocuğundan dördü, Treacher Collins sendromu gibi nadir genetik bir durum nedeniyle yüz özelliklerinde belirgin farklılıklar taşıyor. Bu durum, köyde başlangıçta komşular arasında yanlış anlamalara ve "lanetli" gibi hurafelere yol açtı ancak tıbbi gerçeklik bunun çok ötesinde.

ALGIYI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİLER

Başlangıçta toplum içinde dışlanma ve iş bulma zorluklarıyla karşılaşan Manurung kardeşler, sosyal medyada görünür olmayı seçerek algıyı tamamen değiştirdi. TikTok ve YouTube'da paylaştıkları samimi içerikler, hem farkındalık yaratmayı hem de kendilerine sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmayı başardı.

MİLYONLARCA İNSANA İLHAM VERİYOR

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan aile, nadiren görülen bu durumu utanç kaynağı olmaktan çıkarıp kabullenme, farkındalık ve umut mesajına dönüştürdü. Onların hikayesi, fiziksel farklılıklar üzerinden gelen önyargılarla mücadele eden milyonlarca insana ilham veriyor.