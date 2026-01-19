Haberler

Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu

Endonezya'da yaşayan ve nadir bir genetik durum nedeniyle "Kertenkele Ailesi" olarak anılan Manurung ailesi, sosyal medyada paylaştıkları videolarla küresel bir fenomene dönüşerek hem farkındalık yarattı hem de milyonlara ilham verdi. "Kertenkele Ailesi", Treacher Collins adı verilen genetik rahatsızlığa sahip.

  • Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yaşayan Manurung ailesinin 6 çocuğundan dördü Treacher Collins sendromu adlı nadir bir genetik durum nedeniyle yüz özelliklerinde belirgin farklılıklar taşıyor.
  • Manurung ailesi, TikTok ve YouTube'da paylaştıkları samimi içeriklerle sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı.
  • Ailenin sosyal medyada paylaştığı videolar, fiziksel farklılıklar üzerinden gelen önyargılarla mücadele eden milyonlarca insana ilham veriyor.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yaşayan Manurung ailesi, sosyal medyada paylaştıkları günlük yaşam videolarıyla kısa sürede dünya çapında milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Videolar, aile fertlerinin yüz yapısını etkileyen nadir bir genetik durumla başa çıkışlarını açık ve samimi bir şekilde yansıtıyor ve küresel bir ilgi odağı haline geldi.

NADİR BİR GENETİK DURUM

Ailenin 6 çocuğundan dördü, Treacher Collins sendromu gibi nadir genetik bir durum nedeniyle yüz özelliklerinde belirgin farklılıklar taşıyor. Bu durum, köyde başlangıçta komşular arasında yanlış anlamalara ve "lanetli" gibi hurafelere yol açtı ancak tıbbi gerçeklik bunun çok ötesinde.

ALGIYI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİLER

Başlangıçta toplum içinde dışlanma ve iş bulma zorluklarıyla karşılaşan Manurung kardeşler, sosyal medyada görünür olmayı seçerek algıyı tamamen değiştirdi. TikTok ve YouTube'da paylaştıkları samimi içerikler, hem farkındalık yaratmayı hem de kendilerine sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratmayı başardı.

MİLYONLARCA İNSANA İLHAM VERİYOR

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan aile, nadiren görülen bu durumu utanç kaynağı olmaktan çıkarıp kabullenme, farkındalık ve umut mesajına dönüştürdü. Onların hikayesi, fiziksel farklılıklar üzerinden gelen önyargılarla mücadele eden milyonlarca insana ilham veriyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVEFA:

Gel de evrime inanma sen, al işte apaçık ortada! Evrim konusu biyoloji kitaplarına derhal geri konulsun!

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Hem de müslüman kertenkele:))

yanıt1
yanıt5
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Müge anlıya ne zaman gelir ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

