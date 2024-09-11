Dünya'nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanının kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Dünya'nın yuvarlak olduğunu söyleyen bilin insanı kim? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Dünya'nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kim? İşte detaylar...

DÜNYA'NIN YUVARLAK OLDUĞUNU SÖYLEYEN İLK BİLİM İNSANI KİM?

Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk bilim insanı olarak genellikle Pisagor (M.Ö. 570-495) kabul edilir. Pisagor, antik Yunan döneminde yaşamış bir matematikçi ve filozof olup, Dünya'nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan ilk düşünürlerden biri olarak bilinir.

Pisagor

DÜNYA'NIN YUVARLAK OLDUĞUNU KANITLAYAN KİŞİ KİMDİR?

Bu fikri daha bilimsel bir temele oturtan ve kanıtlayan kişi Aristoteles (M.Ö. 384-322) olmuştur. Aristoteles, Dünya'nın yuvarlak olduğunu çeşitli gözlemlerle desteklemiştir. Örneğin, yıldızların gökyüzündeki konumlarının ve Ay'ın Dünya üzerindeki gölgelerinin şekli, bu teoriyi destekleyen önemli kanıtlar olarak gösterilmiştir.

Aristoteles