Dün gece nerede deprem oldu? 19 Ocak İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE NEREDE DEPREM OLDU?

19 Ocak tarihinde gerçekleşen son depremler şunlardır;

GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

Saat: 07:07:36

Koordinatlar: 38.4640 N, 37.3733 E

Derinlik: 18.6 km

Büyüklük: 1.1

SUGUL-DARENDE (MALATYA)

Saat: 06:56:06

Koordinatlar: 38.4340 N, 37.5388 E

Derinlik: 8.0 km

Büyüklük: 1.9

YETIMLI-ALADAG (ADANA)

Saat: 05:30:43

Koordinatlar: 37.6245 N, 35.3775 E

Derinlik: 7.4 km

Büyüklük: 1.3

ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

Saat: 05:25:52

Koordinatlar: 38.1783 N, 36.8772 E

Derinlik: 8.5 km

Büyüklük: 1.1

BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

Saat: 04:55:45

Koordinatlar: 38.5307 N, 37.1698 E

Derinlik: 11.3 km

Büyüklük: 1.2