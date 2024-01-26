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Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 26 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri!

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Deprem nerede oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 26 Ocak dün gece deprem mi oldu?

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE NEREDE DEPREM OLDU?

Dün akşam Malatya'da meydana gelen 5.2'lik depremin ardından gece yarısı da Adana sallandı. Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece yarısı korkutan deprem, yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Saimbeyli dahil diğer ilçelerde de hissedildi. akşam üzeri de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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