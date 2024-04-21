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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu?

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Dün gece Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde deprem olup olmadığı merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verileri araştırılıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremler yanında zaman zaman tedirgin edici büyüklükte depremler de yaşanabiliyor. İzmir, İstanbul ve Ankara'da dün gece deprem oldu mu? 21 Nisan tarihli deprem bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesine bakabilirsiniz.

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

Tarih: 2024.04.21 07:58:22, Konum: Celtek - Zile (Tokat), Derinlik: 15.9 km, Büyüklük: 1.2

Tarih: 2024.04.21 07:43:51, Konum: Camdere - Göksun (Kahramanmaraş), Derinlik: 4.4 km, Büyüklük: 3.0

Tarih: 2024.04.21 07:42:48, Konum: Gümüşsu - Kadişehri (Yozgat), Derinlik: 13.0 km, Büyüklük: 1.9

Tarih: 2024.04.21 07:34:58, Konum: Deresinek - Çay (Afyonkarahisar), Derinlik: 17.0 km, Büyüklük: 1.5

Tarih: 2024.04.21 07:17:44, Konum: Boğazcıfıtıklık - Buldan (Denizli), Derinlik: 6.6 km, Büyüklük: 1.7

Tarih: 2024.04.21 07:09:22, Konum: Devecikargın - Artova (Tokat), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 1.6

Tarih: 2024.04.21 07:04:08, Konum: Arpacıkaracay - Sulusaray (Tokat), Derinlik: 5.2 km, Büyüklük: 2.1

Tarih: 2024.04.21 06:56:17, Konum: Sekücek - Yeşilyurt (Tokat), Derinlik: 4.3 km, Büyüklük: 1.2

Tarih: 2024.04.21 06:54:03, Konum: Girit Adası (Akdeniz), Derinlik: 7.1 km, Büyüklük: 3.0

Tarih: 2024.04.21 06:39:45, Konum: Yalıntaş - Elbistan (Kahramanmaraş), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.9

Emir Ceran
Emir Ceran
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