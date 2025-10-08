Ekim geceleri bu yıl sıradan olmayacak… Gökyüzü, binlerce yıldır insanlığın hayranlıkla izlediği görkemli bir doğa olayına sahne olacak. Draconid ve Orionid meteor yağmurları, 2025 Ekim ayında peş peşe gerçekleşerek gökyüzünü adeta ateş izleriyle süsleyecek. Peki, Draconid ve Orionid meteor yağmurları ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Draconid ve Orionid meteor yağmuruna dair detaylar haberimizde...

DRACONİD VE ORİONİD METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?

Ekim ayı, gökyüzü tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği iki önemli doğa olayına sahne olacak. Her yıl Ekim ayında aktif hâle gelen Draconid ve Orionid meteor yağmurları, 2025 yılında da gökyüzünü süslemeye hazırlanıyor.

Draconid meteor yağmuru, 6 – 10 Ekim tarihleri arasında gözlemlenebilecek. En yoğun etkinliğin ise 8 Ekim 2025 gecesi yaşanması bekleniyor. Bu tarihte Dünya, 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının bıraktığı toz parçacıklarıyla kesiştiğinde, gökyüzünde parlak ışık izleri oluşacak.

Orionid meteor yağmuru ise genellikle Ekim ayının son haftasında etkili olur. 2025 yılında zirve gecesi 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece yaşanacak. Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar sürecek bu olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parçacıkların atmosfere giriş yapmasıyla oluşacak.

Her iki meteor yağmuru da Ekim ayı boyunca farklı tarihlerde gözlemlenebilecek, ancak en yoğun zaman dilimleri bu tarihlerde olacak.

DRACONİD VE ORİONİD METEOR YAĞMURLARI SAAT KAÇTA?

Draconid meteor yağmuru, akşam karanlığından sonra en iyi şekilde izlenebilir. Türkiye saatiyle 20.00–23.00 arasında gökyüzüne bakmak, meteorları görme ihtimalini artırır. Ancak bu yıl Dolunay evresine denk gelmesi nedeniyle, gökyüzünün parlaklığı zayıf meteorların görünmesini zorlaştırabilir. En iyi sonuç için şehir ışıklarından uzak alanlar tercih edilmelidir.

Orionid meteor yağmuru ise gece yarısından sonra, özellikle 02.00–05.00 saatleri arasında en yoğun şekilde görülebilir. Bu saatlerde Ay ufuk çizgisinin altına indiği için gökyüzü daha karanlık olur ve meteorların izleri daha net fark edilir. Orionid yağmuru, saatte 20'ye kadar meteor gözlemleme imkânı sunabilir.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2025 yılında hem Draconid hem de Orionid meteor yağmurları Türkiye'den gözlemlenebilecek. Ancak gözlem koşulları, bulunduğunuz şehrin ışık kirliliğine ve hava durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Draconid yağmuru için Dolunay gökyüzünü aydınlatacağı için gözlem zorlukları yaşanabilir. Bu nedenle kırsal alanlar, yaylalar, deniz kenarları veya dağlık bölgeler gibi karanlık noktalar tercih edilmelidir.

Orionid yağmuru açısından ise gökyüzü daha karanlık olacağı için izleme koşulları daha elverişlidir. Türkiye'nin hemen her bölgesinden, özellikle açık havalarda çıplak gözle izlenebilir.

Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop veya dürbün kullanmaya gerek yoktur. En geniş görüş açısını çıplak gözle elde etmek mümkündür.

DRACONİD VE ORIONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Draconid meteor yağmuru, adını "Draco" yani Ejderha takımyıldızından alır. Bu olay, 21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve buz parçacıklarının, Dünya atmosferine yüksek hızla girmesiyle ortaya çıkar. Parçacıklar atmosfere sürtündüğünde yanarak kısa süreli ışık izleri oluşturur. Bu ışık izleri, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinir. Draconidler genellikle yavaş hareket eden meteorlar üretir, ancak zaman zaman çok yoğun "meteor fırtınaları" da gözlemlenebilir.

Orionid meteor yağmuru ise Halley Kuyruklu Yıldızı'nın kalıntılarından oluşur. Orion takımyıldızının bulunduğu yönden saçılarak geldiği için bu ismi almıştır. Orionidler, hızlı ve parlak meteorlar oluşturmasıyla bilinir. Saatte 20 civarında meteor gözlemlenebilir. Bu yağmur, her yıl düzenli olarak gözlemlenen en istikrarlı meteor yağmurlarından biridir.