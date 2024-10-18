Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede?

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli bazı kişilerle işbirliği yaparak, acil durumdaki bebek hastalarını önceden anlaşma sağladıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirdikleri ve bebeklerin ölümüne yol açtıkları öne sürülen 'yenidoğan çetesi'ne dair hazırlanan iddianamede yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Çetenin lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın hangi hastanede çalıştığı araştırılıyor. Peki, Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanedeydi?

DR. FIRAT SARI HANGİ HASTANEDE ÇALIŞIYORDU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Dr. F.S'nin ve örgüt yöneticisi zanlı Dr. İ.G'yle birlikte hareket edip hastanelerin uygun koşullarda tedavi verebilecek durumda olup olmadığına bakmaksızın, bebek hastaların hayatı pahasına, anlaşmalı oldukları hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri kaydedildi.

İddianameye göre, Doktor Fırat Sarı'nın Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yapıyordu.