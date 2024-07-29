Dr. Doom kimdir? Dr. Doom ne kadar güçlü, iyi mi kötü mü? Doomsday filmi ne zaman vizyona girecek?

Dr. Doom, Marvel Comics evreninde yer alan bir süper kötü karakterdir. İlk olarak 1962 yılında "Fantastic Four" çizgi romanında Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılmıştır. Gerçek adı Victor Von Doom olan bu karakter, Latveria adlı kurgusal Doğu Avrupa ülkesinin hükümdarıdır. Peki, Dr. Doom kimdir? Dr. Doom ne kadar güçlü, iyi mi kötü mü?Doomsday filmi ne zaman vizyona girecek?

DR. DOOM KİMDİR?

Dr. Doom, gururlu, kibirli ve üstünlük kompleksine sahip bir karakterdir. Kendi halkı Latveria'yı demir yumrukla yönetmesine rağmen, halkının refahını sağlamak için çalışır ve bu yüzden Latveria halkı tarafından genellikle sevilir. Dr. Doom'un en büyük arzusu ise mutlak güç ve bilgiye ulaşmaktır.

DOOMSDAY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Doomsday filmi 2026 yılında vizyona girecek. Robert Downey Jr.'ın Dr. Doom performansı merakla bekleniyor.