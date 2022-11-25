Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm sonrasında Elisa Durulay merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Elisa Doya Doya Moda programından neden diskalifiye edildi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Elisa neden diskalifiye edildi? Doya Doya Moda Elisa Durulay neden elendi? Elisa Durulay elenme sebebi ne? İşte detaylar...

Doya Doya Moda Elisa elendi mi? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Elisa Durulay'ın programdaki akıbeti merak konusu oldu. Haberler.com okumaya devam edin... Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Elisa Durulay neden diskalifiye edildi? sorusunu araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

ELİSA DURULAY KİMDİR?

Elisa Durulay 8 kasım 2022 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında olan yarışmacı İstanbul'dan katıldı. Elisa Durulay, 2021 yılında çalıştığı şirketten istifa etmiştir. Moda ile yakından ilgilenmektedir. Sosyal medya fenomeni olan Elisa Durulay'ı 128 binden fazla kişi takip ediyor. Instagram adresi @elisadurulayy/'dır. Elisa Durulay Tiktok hesabı da bugüne kadar 40 milyona yakın beğeni aldı.

DOYA DOYA MODA ELİSA NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Doya Doya Moda'nın yarışmasının yeni bölümü sonrasında Elisa'nın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışma esnasında Elisa Durulay ve Özlem Parlu arasında tartışma yaşanmıştır. Elisa'nın tartışma esnasında temasta bulunma sebebiyle jüri üyeleri Elisa'nın diskalifiye olduğunu açıkladılar.