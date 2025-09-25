Moda dünyasının parlayan yıldızı, Hollywood'un dikkat çeken yeni yüzü ve bir anda Türkiye'deki bir festivalle gündeme gelen isim… Peki kim bu Hollandalı süper model? 2025 yılında hâlâ dünya çapında konuşulan Doutzen Kroes kimdir? Melih Gökçek döneminde 41 milyon lira alan manken Doutzen Kroes kaç yaşında, nereli? Doutzen Kroes'un hayatına ve Türkiye'de festivale katılmasına dair tüm detaylar haberimizde...

DOUTZEN KROES KİMDİR?

Doutzen Kroes, 23 Ocak 1985 tarihinde Hollanda'nın Frizya (Friesland) bölgesinin Eastermar köyünde doğdu. Küçük yaştan itibaren modellik dünyasına ilgi duyan Kroes, lise sonrası Amsterdam'daki model ajanslarına portfolyosunu göndererek profesyonel modellik kariyerine adım attı.

Frizya'da Batı Frizce konuşulan bir çevrede büyüyen Kroes, ailesinin sporcu geçmişinden gelen disiplinle yetişti. Kısa sürede uluslararası moda dergileriyle ve dünyaca ünlü markalarla yaptığı işbirlikleri sayesinde adını duyurdu. Vogue, Time ve Harper's Bazaar gibi prestijli dergilerde yer aldı, Victoria's Secret kataloglarında boy gösterdi ve 2005 ile 2006 yıllarında düzenlenen Victoria's Secret moda şovlarında podyuma çıktı.

L'Oréal, Gucci, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Escada, Dolce & Gabbana, Valentino ve Versace gibi markalarla çalışarak küresel moda sahnesinde güçlü bir yer edindi. 2005 yılında Vogue okurları tarafından "Yılın Modeli" seçilmesi, onun süper model unvanını pekiştirdi.

DOUTZEN KROES KAÇ YAŞINDA?

23 Ocak 1985 doğumlu olan Doutzen Kroes, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Bu yaş, modellik ve oyunculuk dünyasında hâlâ etkin ve popüler kalmayı başarmış nadir süper modellerden biri olması açısından dikkat çekicidir.

DOUTZEN KROES NERELİ?

Kroes, Hollanda'nın kuzeyinde yer alan Frizya eyaletinin Eastermar köyünde doğmuştur. Bu bölge, Hollanda'nın kültürel olarak kendine özgü ve Batı Frizce'nin konuşulduğu bir sahasıdır. Kroes, bu yöreye ait kültür ve dil atmosferi içinde yetişmiş ve kariyerinde bu köklerini de her zaman vurgulamıştır.

DOUTZEN KROES FİLMLERİ

Doutzen Kroes, sadece podyum ve moda çekimleriyle değil, sinema alanındaki adımlarıyla da öne çıkmıştır. Modellikten sinemaya uzanan kariyerinde, 2011 yapımı "Nova Zembla" adlı filmde rol alarak oyunculuğa adım attı. Ardından "J'marche pas en arrière" adlı kısa filmde kamera karşısına geçti.

Kroes, 2017 yılında vizyona giren "Wonder Woman" filminde Amazon savaşçısı Venelia rolüyle aksiyon ve fantastik türünde kendini gösterdi. Aynı yıl "Justice League" filminde de yer alarak çizgi roman uyarlamalarındaki varlığını güçlendirdi. 2020'de "Wonder Woman 1984"te tekrar Venelia karakteriyle seyircinin karşısına çıktı ve 2021'de yayımlanan "Zack Snyder's Justice League" versiyonunda da rol aldı. Bu projeler, Kroes'ün modellik dışındaki yeteneklerini ortaya koydu.

DOUTZEN KROES MELİH GÖKÇEK ALAKASI NEDİR?

Doutzen Kroes ile Melih Gökçek arasında doğrudan bir kişisel veya mesleki işbirliği bulunmamaktadır. Ancak kamuoyunda geniş yankı bulan bir iddia üzerinden isimleri bir araya gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek döneminde düzenlenen bir festivalin açılışında Kroes'ün davet edildiği ve gong çaldığı kamuoyuna yansımıştı.

Dönemin belediye harcamalarına ilişkin tartışmalarda, Kroes'e bu etkinlik kapsamında yüksek miktarda ödeme yapıldığı öne sürülmüş, bu durum şeffaflık ve kamu kaynaklarının kullanımı açısından eleştirilerin odağına oturmuştu. Resmî belgeler ve kesinleşmiş bilgiler sınırlı olmakla birlikte, basında çıkan haberler Kroes'ün bu festivalde yer aldığı yönündedir.