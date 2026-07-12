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Dörtyol'da LGS gururu: Halil İbrahim Er 500 tam puan aldı

Dörtyol'da LGS gururu: Halil İbrahim Er 500 tam puan aldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Halil İbrahim Er, 2026 LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Başarılı öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencisi Halil İbrahim Er, 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayan Halil İbrahim Er, elde ettiği başarıyla ailesine, okuluna, Dörtyol'a ve Hatay'a büyük gurur yaşattı.

TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI

2026 Liselere Geçiş Sistemi kesin sonuçlarına göre Dörtyol Atatürk Ortaokulu öğrencisi Halil İbrahim Er, sınavdaki tüm soruları doğru cevapladı. 500 tam puan alan başarılı öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

DÖRTYOL VE HATAY'A GURUR YAŞATTI

Halil İbrahim Er'in LGS'de elde ettiği başarı, Dörtyol'da ve Hatay eğitim camiasında sevinçle karşılandı. Başarılı öğrenci, okulunun adını Türkiye çapında duyurarak büyük gurur yaşattı.

AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİ BAŞARISINI KUTLADI

Halil İbrahim Er'in 500 tam puan alması, ailesi ve öğretmenleri tarafından sevinçle karşılandı. Dörtyol Atatürk Ortaokulu, elde edilen bu önemli başarıyla gurur yaşadı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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