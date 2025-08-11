Dolunayın etkileri: Bir sonraki dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan dolunay geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Dolunay, gece boyunca en parlak ve en büyük haliyle görünerek izleyenlere görsel bir şölen sundu. Ancak bu büyüleyici doğa olayının ardından gökyüzü severler, bir sonraki dolunay tarihini ve saatini merak etmeye başladı. Bir sonraki dolunay ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bir sonraki dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

BİR SONRAKİ DOLUNAY NE ZAMAN?

2025 yılının gökyüzü takviminde önemli bir yere sahip olan dolunay, 7 Eylül Pazar günü izleyicilerle buluşacak. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve tamamen aydınlandığı bu özel an, gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bir görsel şölen sunacak. Dolunay, gece boyunca gökyüzünde en parlak ve en büyük haliyle gözlemlenebilecek ve sakin gecelere eşsiz bir güzellik katacak. Bu tarih, hem amatör astronomlar hem de doğa tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Ay'ın parlak ışığı altında gerçekleşecek olan bu doğa olayı, fotoğrafçılar için de mükemmel kareler yakalama fırsatı sağlayacak. 7 Eylül'de gerçekleşecek dolunay, gökyüzünde zarif ve büyüleyici bir manzara sunarken, pek çok kişi için romantik ve huzur verici anlara da ev sahipliği yapacak. Dolunayın en net ve etkileyici şekilde izlenebilmesi için, şehrin ışıklarından uzak, açık ve geniş alanlarda gözlem yapılması tavsiye ediliyor. Ayrıca bu tarihi işaretlemek isteyenler için çeşitli etkinlikler ve gözlem buluşmaları düzenlenebilir. 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleşecek dolunay, yılın en unutulmaz gökyüzü olaylarından biri olmaya aday. Bu büyülü anı kaçırmamak için takvimlerinize şimdiden not düşebilirsiniz.

BİR YILDA KAÇ DOLUNAY GÖZÜKÜR?

Çoğu yıl, genellikle 12 dolunay gerçekleşir ve bunlar belirli isimlerle anılır. Ancak yaklaşık her 33 ayda bir, yıl içinde 13 dolunay gözlemlenir. Bunun sebebi, ay takviminin günümüzde kullanılan Gregoryen takvimiyle tam olarak örtüşmemesidir. Bir yıl içinde 12 ay döngüsü yaklaşık 354 gün sürerken, Gregoryen takvimi yani güneş takvimi yaklaşık 365,25 gündür (artık yıllar hesaba katıldığında). Bu iki takvim arasında yılda yaklaşık 11 günlük bir fark oluşur. İşte bu fark nedeniyle bazı yıllarda 13. bir dolunay ortaya çıkar ve bu dolunaya "Mavi Ay" denir.

DOLUNAYDA NELER OLUYOR?

Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü yaklaşık 29,5 günde tamamlar; bu süreye "ay ayı" denir. Ay ayının ortalarına, yani yaklaşık 15. gününe gelindiğinde, Ay, Dünya ile Güneş'in tam karşısında konumlanır. Bu anda, Güneş Ay'ın yüzeyini tamamen aydınlatır ve Ay, Dünya'dan tam dolunay olarak görünür. Ancak, Dünya'dan sadece Ay'ın bize dönük olan yüzünü görebiliyoruz; diğer tarafı ise sürekli karanlıkta kalır. Bu durumu teknik olarak "yarım Ay" olarak adlandırmak mümkündür. Ay, yörüngesinde ilerlemeye devam ettikçe, sonraki evresi olan "çeyrek Ay" evresine geçer.