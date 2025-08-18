Astrolojide Ay'ın evreleri önemli bir yere sahiptir. İnsan ruhu ve bedeninde farklı etkiler bıraktığına inanılan dolunay, bu evrelerden en dikkat çekeni olarak kabul edilir. 2025 yılı boyunca toplam 12 dolunay ve 12 yeni ay evresi yaşanması bekleniyor. Dolunay ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Dolunay ne zaman? 2025 Ağustos dolunayı saat kaçta, etkileri neler?

2025 AĞUSTOS DOLUNAYI NE ZAMAN?

Ağustos ayında gökyüzünü aydınlatacak dolunay heyecanla bekleniyor. 2025 yılının Ağustos ayında dolunay, 30 Ağustos gecesi saat 22:15 civarında gerçekleşecek. Bu büyüleyici astronomik olay, hem gökyüzü tutkunları hem de astroloji meraklıları tarafından ilgiyle takip edilecek. Dolunayın etkileri, duygusal anlamda yoğunluk ve farkındalık artışı olarak yorumlanıyor. Gecenin sessizliğinde gökyüzüne bakmak isteyenler için bu tarih önemli bir fırsat sunuyor.

DOLUNAY ETKİLERİ NELER?

Ağustos ayı dolunayı, astroloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Bu dönemde doğada ve insan psikolojisinde belirgin değişimlerin yaşandığına inanılıyor. Ağustos dolunayı, enerjiyi artırırken, duygusal yoğunlukları da tetikleyebilir. Özellikle ilişkilerde ve kişisel karar alma süreçlerinde etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca, bu dolunay dönemi, yeni başlangıçlar için fırsatlar sunarken, geçmişle yüzleşmelerin de yaşanabileceği bir zaman dilimi olarak değerlendiriliyor.

2025 DOLUNAY TARİHLERİ

Ağustos 9

Eylül 7

Ekim 7

Kasım 5

Aralık 4

2025 YENİ AY TARİHLERİ