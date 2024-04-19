Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı? Doğum kontrol haplarının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Doğum kontrol hapları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Doğum kontrol haplarının kısırlığa yol açtığı söylentileri, kadınların kafasını karıştırıyor. Bu kapsamda ilaçlarla ilgili doğru bilgi akışı araştırılıyor. Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı? Doğum kontrol haplarının avantajları ve dezavantajları nelerdir? İşte detaylar...

DOĞUM KONTROL HAPLARI KISIRLIK YAPAR MI?

Çok yaygın bir inanışa rağmen, doğum kontrol hapının kısırlığa sebep olduğu iddiası doğru değildir. Doğum kontrol hapı kullanımı kısırlığa yol açmaz. Doğum kontrol hapının kullanımının sonlandırılmasının ardından, kişinin adet düzeni genellikle bir veya iki ay içinde normale döner. Bu sürenin sonunda, kişi doğal yollarla gebe kalabilir ve gebelik planlamasına devam edebilir.

DOĞUM KONTROL HAPLARININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Doğum kontrol hapının pek çok avantajı bulunmaktadır:

İstenmeyen gebelik riskini azaltır ve 24 saat boyunca etkilidir.

Hap bırakıldıktan sonra üreme fonksiyonları genellikle hızla eski haline döner, bu da hamilelik şansını artırır.

Ağrılı adet dönemlerini hafifletir ve adet dönemiyle ilişkili rahatsızlıkları azaltır.

Dış gebelik riskini azaltır.

Bazı kadınların şiddetli adet kanamalarını kontrol altına alır.

Fonksiyonel yumurtalık kistlerinin tedavisinde kullanılabilir.

Adet öncesi gerginliği azaltır ve premenstrüel sendrom semptomlarını hafifletir.

Rahim kanseri riskini azaltabileceği düşünülmektedir.

Endometriozis hastalığının belirtilerini hafifletir.

Adet tarihini ayarlamak için kullanılabilir ve bu şekilde adet dönemi öne alınabilir veya geciktirilebilir. Bu işlem doktor kontrolünde yapılmalıdır.

DOĞUM KONTROL HAPLARININ DEZAVANTAJLARI NELER?

Doğum kontrol hapının bazı dezavantajları şunlar olabilir:

Kilo alma, cinsel istekte azalma, duygu durum değişiklikleri, memelerde hassasiyet, baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

İlacın kullanımına başlandıktan sonra 2-3 ay süreyle lekelenme tarzında ara kanamalar yaşanabilir.

Mide bulantısına neden olabilir. Hafif şiddette mide bulantısı varsa, ilacın kullanımına ara verilmemelidir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruma sağlamaz.

Doğru ve etkili bir şekilde çalışması için her gün düzenli olarak aynı saatte alınması gerekir.

Pıhtı oluşumu riskini artırabilir.

Gebelik şüphesi veya gebelik durumunda kullanılmamalıdır.

Damar tıkanıklığı, diyabet, hipertansiyon, karaciğer hastalıkları ve şiddetli vajinal kanama gibi durumları olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Doğum kontrol hapı kullanmadan önce bir kadın doğum uzmanına danışılması önemlidir. Ayrıca düzenli olarak kullanılan diğer ilaçlar hakkında hekime bilgi verilmelidir.