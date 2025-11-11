Diziler ertelenecek mi, dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, içinde 20 askeri personelin bulunduğu belirtilen C130 tipi uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını bildirdi. Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü ve bölgede görev yapan ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Kazanın ardından sosyal medyada ve kamuoyunda, dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair yoğun bir araştırma başladı.

UÇAKTA 20 ASKER GÖREV YAPIYORDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yapmak üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan hava sahasında düştüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "Azerbaycan'dan ülkemize dönmek üzere havalanan C130 tipi bir kargo uçağımız Gürcistan sınırları içinde kaza yapmıştır. Gürcistan makamlarıyla koordineli biçimde arama kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır. Uçakta görevli personel ve mürettebat dahil olmak üzere toplam 20 askerimiz bulunmaktaydı. Arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA: ENKAZA SAAT 17.00 SIRALARINDA ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, düşen uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile sürekli temas halindeyiz. Uçağımızın enkazına ulaşıldığı ve arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

MSB: DÜŞÜŞ NEDENİ TEKNİK İNCELEMEYLE BELİRLENECEK

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının ardından MSB'den yeni bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, kaza kırım ekibinin bölgeye gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, "Gürcistan arama kurtarma ekipleri, saat 17.00 itibarıyla enkaza ulaşmıştır. Enkaz güvenlik altına alınmış olup, teknik inceleme için kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme nedeni, enkazda yapılacak detaylı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır." ifadelerine yer verildi.

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, kazanın yaşandığı Kakheti bölgesine giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Geladze'ye, birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve ilgili bakanlık birimleri eşlik etti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin sahada aktif olarak çalıştığı ve Türk yetkililerle koordineli biçimde operasyonun sürdüğü belirtildi.

DİZİLER ERTELENECEK Mİ?

Yaşanan trajik olayın ardından kamuoyunda dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Ancak televizyon kanalları veya resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.