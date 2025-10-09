Diyarbakır hava durumu: 9-10 Ekim Diyarbakır'da bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Ekim ayının ortasına yaklaşırken sıcaklıklar ani değişimler gösterebiliyor ve günlük planlarınızı etkileyebiliyor. Peki, 9-10 Ekim Diyarbakır'da bugün ve yarın hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 9 EKİM 2025 (BUGÜN)

Genel Görünüm ve Beklenen Hadise

Meteoroloji kaynaklarına göre, 9 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'da hava genel olarak açık ve güneşli geçmesi bekleniyor.

Ancak öğle ve öğleden sonraki saatlerde yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Dolayısıyla hava genelde açık olsa da kısa süreli yağış geçişleri olabilir.

Sıcaklık, Nem ve Rüzgar

Gündüz maksimum sıcaklık: ~?26?°C

Akşam minimum sıcaklık: ~?20?°C

Nem değerleri: sabah %62, gündüz %35, akşam %52, gece %72

Rüzgar: Batı yönünden yaklaşık 14?km/s hızla esecek

Geçmiş döneme (1991–2020) ait 10 Ekim verilerine göre, en düşük sıcaklık 6?°C, en yüksek 33?°C, ortalama sıcaklıklar ise 10,8–27,7?°C arasında değişmiştir.

Bugünkü tahminler geçmiş ortalamalarla uyumlu seyrediyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 10 EKİM 2025 (YARIN)

10 Ekim Cuma günü için Diyarbakır'da beklenen hava genelde açık olacak.

Yağış beklenmiyor ve öğle saatlerinden itibaren güneşli bir gün yaşanacak.

Sıcaklık, Nem ve Rüzgar

Gündüz maksimum sıcaklık: ~?23?°C

Gece minimum sıcaklık: ~?14?°C

Rüzgar: Hafif rüzgarlar, dönüşümlü yönlerden yaklaşık 15?km/s

Geçmiş yıllar 10 Ekim verilerine göre, en düşük sıcaklık 6?°C, en yüksek 33?°C, ortalama sıcaklık 10,8–27,7?°C aralığındadır.

Bugünün tahmini 23?°C civarı ile mevsim normallerine uygun.