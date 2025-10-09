Haberler

Diyarbakır hava durumu: 9-10 Ekim Diyarbakır'da bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Diyarbakır hava durumu: 9-10 Ekim Diyarbakır'da bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da hava durumu merak ediliyor. 9-10 Ekim tarihlerinde Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak? İşte, Diyarbakır'da bugün ve yarın beklenen hava durumu tahminleri haberimizde...

Diyarbakır'da hava nasıl olacak? Ekim ayının ortasına yaklaşırken sıcaklıklar ani değişimler gösterebiliyor ve günlük planlarınızı etkileyebiliyor. Peki, 9-10 Ekim Diyarbakır'da bugün ve yarın hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 9 EKİM 2025 (BUGÜN)

Genel Görünüm ve Beklenen Hadise

Meteoroloji kaynaklarına göre, 9 Ekim Perşembe günü Diyarbakır'da hava genel olarak açık ve güneşli geçmesi bekleniyor.

Ancak öğle ve öğleden sonraki saatlerde yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Dolayısıyla hava genelde açık olsa da kısa süreli yağış geçişleri olabilir.

Sıcaklık, Nem ve Rüzgar

Gündüz maksimum sıcaklık: ~?26?°C

Akşam minimum sıcaklık: ~?20?°C

Nem değerleri: sabah %62, gündüz %35, akşam %52, gece %72

Rüzgar: Batı yönünden yaklaşık 14?km/s hızla esecek

Geçmiş döneme (1991–2020) ait 10 Ekim verilerine göre, en düşük sıcaklık 6?°C, en yüksek 33?°C, ortalama sıcaklıklar ise 10,8–27,7?°C arasında değişmiştir.

Bugünkü tahminler geçmiş ortalamalarla uyumlu seyrediyor.

Diyarbakır hava durumu: 9-10 Ekim Diyarbakır'da bugün ve yarın hava nasıl olacak?

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 10 EKİM 2025 (YARIN)

10 Ekim Cuma günü için Diyarbakır'da beklenen hava genelde açık olacak.

Yağış beklenmiyor ve öğle saatlerinden itibaren güneşli bir gün yaşanacak.

Sıcaklık, Nem ve Rüzgar

Gündüz maksimum sıcaklık: ~?23?°C

Gece minimum sıcaklık: ~?14?°C

Rüzgar: Hafif rüzgarlar, dönüşümlü yönlerden yaklaşık 15?km/s

Geçmiş yıllar 10 Ekim verilerine göre, en düşük sıcaklık 6?°C, en yüksek 33?°C, ortalama sıcaklık 10,8–27,7?°C aralığındadır.

Bugünün tahmini 23?°C civarı ile mevsim normallerine uygun.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar

Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar
Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım

Pompacıdan kuryeye Atatürk sorusu: Bilirsen yakıt ücreti almayacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.