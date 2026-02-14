Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü
Diyarbakır'da ceza kesilen bazı seyyar satıcılar, ürünlerini yere dökerek zabıtaya tepki gösterdi. O esnada bir satıcının, "Bu millete kim sahip çıkacak? Yok mu bir tane devlet kurumu?" diyerek bağırdığı duyuldu. Görüntüler sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi.
- Diyarbakır'da zabıta ekiplerinin ceza uygulaması sonrası bazı seyyar satıcılar, tezgâhlarındaki meyve ve sebzeleri yere dökerek tepki gösterdi.
- Sosyal medya kullanıcıları, seyyar satıcıların geçim derdine dikkat çekilmesi ve belediyenin alternatif satış alanları oluşturması gerektiği ile zabıtanın görevini yaptığı konusunda ikiye bölündü.
Diyarbakır'da zabıta ekiplerinin ceza uygulaması sonrası bazı seyyar satıcılar, tezgâhlarındaki meyve ve sebzeleri yere dökerek tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından kayda alındı.
"BU MİLLETE KİM SAHİP ÇIKACAK?"
Görüntülerde bir satıcının, "Bu millete kim sahip çıkacak? Yok mu bir tane devlet kurumu?" diyerek bağırdığı duyuldu. Yaşanan gerilim kısa sürede sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ
Kimi kullanıcılar seyyar satıcıların geçim derdine dikkat çekerek belediyenin alternatif satış alanları oluşturması gerektiğini savundu. Bazı yorumlarda ise zabıtanın görevini yaptığı ifade edildi. Öte yandan çevrenin kirletilmesine tepki gösterenler de oldu.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Adamların ekmek parası. Onlara doğru düzgün bir yer ayarlayın.
- Belediye doğrusunu yapmış.
- Keşke çevreyi bu hale getirdikleri için de ceza yazılsaydı.
- Bu garibanlarla uğraşacağınıza gidin zincir marketleri denetleyin.