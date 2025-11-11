Diyarbakır'da viyadük inşaatı çökme olayı nedir? SON DAKİKA! Diyarbakır Viyadük inşaatında kaç kişi öldü?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen viyadük inşaatı kazası, bölge ve ülke gündeminde büyük üzüntü yarattı. Peki, Diyarbakır'da viyadük inşaatı çökme olayı nedir? Diyarbakır Viyadük inşaatında kaç kişi öldü? Olaya dair detaylar...

DİYARBAKIR VİYADÜK İNŞAAT?OLAYI?NEDİR?

Kulp ilçesinde, Diyarbakır–Muş kara yolu güzergâhında viyadük inşaatı sırasında bir iskele çökmesi meydana gelmiştir. Olayda, yapılan şantiyede montaj hâlindeki iskele sisteminin bilinmeyen bir nedenle çökmesiyle işçilerin göçük altında kalması sonucu can kayıpları ve yaralanmalar yaşanmıştır.

Şantiye, ilçede ulaşımı kolaylaştırmayı ve bölgeyi ekonomik açıdan geliştirmeyi amaçlayan önemli bir altyapı projesinin parçasıdır. Bölgede yürütülen bu viyadük çalışması, uzunluğu ve yüksekliği açısından ciddi mühendislik planlaması gerektiren bir projedir. Ancak çökme olayına dair resmi kurum açıklamaları veya yüklenici firma beyanları medyada sınırlı olarak yer almaktadır.

Bu bağlamda, "Diyarbakır viyadük inşaatı" ifadesi, Kulp ilçesindeki viyadük şantiyesinde yaşanan iş güvenliği ihlali sonucu meydana gelen ciddi kazayı ifade etmektedir.

DİYARBAKIR?VİYADÜK?İNŞAATINDA?KAÇ?KİŞİ?ÖLDÜ?

Olayda 3 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi ise ağır yaralanmıştır.

Medya haberlerinde, çöken iskelenin altında kalan işçilerle ilgili olarak şu bilgiler yer almıştır:

"Çöken iskelenin altında kalan işçiler… 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi."

Resmî makamlarca henüz yayımlanmış kesin sayılar bulunmamakla birlikte, medyada aktarılan bilgiler çerçevesinde bu rakamlar kullanılmaktadır.

Öldüğü bildirilen işçi sayısı: 3

Ağır yaralanan işçi sayısı: 2

Olay, iş güvenliği ve şantiye denetimi açısından ciddi bir vaka olarak kayda geçmiştir.