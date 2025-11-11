Haberler

Diyarbakır'da viyadük inşaatı çökme olayı nedir? SON DAKİKA! Diyarbakır Viyadük inşaatında kaç kişi öldü?

Diyarbakır'da viyadük inşaatı çökme olayı nedir? SON DAKİKA! Diyarbakır Viyadük inşaatında kaç kişi öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen viyadük inşaat kazası, bölge ve ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. Peki, Diyarbakır'da viyadük inşaatı çökme olayı nedir? Diyarbakır Viyadük inşaatında kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen viyadük inşaatı kazası, bölge ve ülke gündeminde büyük üzüntü yarattı. Peki, Diyarbakır'da viyadük inşaatı çökme olayı nedir? Diyarbakır Viyadük inşaatında kaç kişi öldü? Olaya dair detaylar...

DİYARBAKIR VİYADÜK İNŞAAT?OLAYI?NEDİR?

Kulp ilçesinde, Diyarbakır–Muş kara yolu güzergâhında viyadük inşaatı sırasında bir iskele çökmesi meydana gelmiştir. Olayda, yapılan şantiyede montaj hâlindeki iskele sisteminin bilinmeyen bir nedenle çökmesiyle işçilerin göçük altında kalması sonucu can kayıpları ve yaralanmalar yaşanmıştır.

Şantiye, ilçede ulaşımı kolaylaştırmayı ve bölgeyi ekonomik açıdan geliştirmeyi amaçlayan önemli bir altyapı projesinin parçasıdır. Bölgede yürütülen bu viyadük çalışması, uzunluğu ve yüksekliği açısından ciddi mühendislik planlaması gerektiren bir projedir. Ancak çökme olayına dair resmi kurum açıklamaları veya yüklenici firma beyanları medyada sınırlı olarak yer almaktadır.

Bu bağlamda, "Diyarbakır viyadük inşaatı" ifadesi, Kulp ilçesindeki viyadük şantiyesinde yaşanan iş güvenliği ihlali sonucu meydana gelen ciddi kazayı ifade etmektedir.

Diyarbakır'da viyadük inşaatı çökme olayı nedir? SON DAKİKA! Diyarbakır Viyadük inşaatında kaç kişi öldü?

DİYARBAKIR?VİYADÜK?İNŞAATINDA?KAÇ?KİŞİ?ÖLDÜ?

Olayda 3 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi ise ağır yaralanmıştır.

Medya haberlerinde, çöken iskelenin altında kalan işçilerle ilgili olarak şu bilgiler yer almıştır:

"Çöken iskelenin altında kalan işçiler… 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi."

Resmî makamlarca henüz yayımlanmış kesin sayılar bulunmamakla birlikte, medyada aktarılan bilgiler çerçevesinde bu rakamlar kullanılmaktadır.

Öldüğü bildirilen işçi sayısı: 3

Ağır yaralanan işçi sayısı: 2

Olay, iş güvenliği ve şantiye denetimi açısından ciddi bir vaka olarak kayda geçmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.