Diyanet'ten yılbaşı hutbesi: Sokaklar süslenmesin, piyango oynanmasın

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni yıl haftasında yayımladığı Cuma hutbesinde alkol tüketimi, milli piyango ve sokakların-evlerin süslenmesine ilişkin 'uyarıda' bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Cuma hutbesi, "Kimliğimiz Geleceğimizdir" başlığıyla yayımlandı.

Hutbede, her toplumun kendine özgü bir kimliği olduğu vurgulanarak, milletlerin bu kimlikle "tarihteki yerlerini aldıkları", "aile, sanat, mimari, şehir ve medeniyetlerini" bu kimlikle oluşturdukları ifade edildi.

Müslüman kimliğinin birlik ve beraberliği sağlayan temel unsurlardan biri olduğu belirtilen hutbede, bu kimliğin kaynağının Kur'an ve sünnet olduğu kaydedildi.

"KİMLİKSİZ NESİLLER OLUŞTURULUYOR"

Toplumsal yozlaşmaya da değinilen hutbede, tarih sahnesinden silinen milletlerin "yabancı kültürlerin etkisi altına girdikleri ve kimliklerine yabancılaştıkları" aktarıldı.

Hutbede, insanlığın bugün ahlaki bir yozlaşmaya karşı karşıya olduğu belirtilerek, "Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın; zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Özüne ve kültürüne yabancı, kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır" denildi.

"ADI NE OLURSA OLSUN ŞANS OYUNLARI OYNANMAMALI"

Hutbede, "Bu günler; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler; inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bu günler; bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline getirilmemelidir. Bu günler; içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

chpliler şimdi çıldırır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Piyangoyu yasaklayın . Heryerde piyango satılıyor . Sokaklarda hiç güzel değil. Süsleyeceksin Tokyo gibi süsleyeceksin , bizimkiler rezil süslüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

