Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı! 4 Ekim Resmi Gazete kararları neler?

Bugün (4 Ekim 2025) Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önemli görevlendirmeler yapıldı. Buna göre Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan atanırken; Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine ise Dr. Fatih Mehmet Aydın ile Tahir Tural getirildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RESMİ GAZETE ATAMALARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, kamu kurumlarında önemli görevlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki açık İş Müfettişliği görevine Ahmet Erdaş atandı.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan düzenlemeyle birlikte, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzman Dr. Eda Yiğit getirildi. Bu atamalarla birlikte kamu kurumlarının kritik görevlerine yeni isimler kazandırılmış oldu.

DİYANET ATAMALARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2., 3. ve 4. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok sayıda atama ve görev değişikliği yapıldı:

Görevden alınan isimler arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun, İbrahim Hilmi Karslı ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü yer aldı.

Yeni görevlendirmeler ise şu şekilde yapıldı:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına: Hüseyin Hazırlar, Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Hüseyin Demirhan

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Metin Akbaş

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü: Ensari Yentürk

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü: Hamza Bayram

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Nazif Fethi Yalçınkaya

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü: Sinan Kazancı

Strateji Geliştirme Başkanlığı: Halit Güldemir

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Mehmet Arslan

1. Hukuk Müşavirliği: Ertuğrul Çoşkun

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ile İstanbul İl Müftüsü olarak Emrullah Tuncel görevlendirildi.

4 EKİM 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

Resmî Gazete'nin "Yürütme ve İdare Bölümü" başlığı altında yayımlanan kararlarla, önemli atama, kamulaştırma ve mevzuat değişiklikleri duyuruldu. İşte bazı öne çıkan konular:

Türkiye ile UNIDO arasında yürürlük süresi sona eren anlaşmanın 5 yıl uzatılması kararlaştırıldı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversitelerde öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerinde değişiklik yapıldı.

Bazı madenlerde devlet hakkı oranları artırıldı.

Ankara, Kahramankazan sınırları içinde içmesuyu ana iletim hattı için acele kamulaştırma kararı verildi.

Çok sayıda enerji iletim hattı projesi kapsamında taşınmazların acele kamulaştırılması onaylandı.

Şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin devralınması ve metro yatağı ile ilgili şartlarda değişiklik yapıldı.

Detaylı mevzuat ve ilgili kurumlara dair tüm kararlar, Resmî Gazete'nin yayımında yer aldı.