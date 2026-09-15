Diyadin Devlet Hastanesine Yeni Alınan Tomografi Cihazı Hizmete Girdi

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Diyadin Devlet Hastanesi’ne kazandırılan tomografi cihazı sağlık hizmetlerinde kullanılmaya başlandı. Yeni cihazla birlikte Diyadin’de özellikle görüntüleme gerektiren vakalarda tanı sürecinin hızlandırılması ve hastaların daha kısa sürede değerlendirilmesi hedefleniyor.

TANI SÜREÇLERİ DAHA HIZLI YÜRÜTÜLECEK

Tomografi cihazının devreye alınmasıyla birlikte Diyadin Devlet Hastanesi’nin görüntüleme kapasitesi önemli ölçüde güçlendi. Cihazın, acil vakalar başta olmak üzere farklı branşlarda ihtiyaç duyulan ileri görüntüleme işlemlerinde kullanılması planlanıyor. Yeni sistem sayesinde hastaların başka sağlık kuruluşlarına sevk edilmeden ilçede değerlendirilmesine imkân sağlanması ve tanı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ’NİN KAPASİTESİ GÜÇLENDİ

Diyadin Devlet Hastanesi’ne kazandırılan tomografi cihazı, ilçedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Hastanenin teknik imkânlarının geliştirilmesiyle birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü de cihazın ilçeye hayırlı hizmetler sunmasını dileyerek, vatandaşların tanı ve tedavi süreçlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

İLÇEDE SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ DESTEK

Yeni tomografi cihazının hizmete alınmasıyla Diyadin’de sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve hastaların daha hızlı şekilde yönlendirilmesi bekleniyor. Cihazın faaliyete geçmesi, hem hastane personelinin tanı süreçlerindeki imkânlarını artıracak hem de vatandaşların ileri görüntüleme hizmetlerinden kendi ilçelerinde yararlanmasına katkı sağlayacak.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu