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Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

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ABD'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nde (SETA DC) düşünce grubu temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile de görüşecek.

ABD'ye ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nde (SETA DC) düşünce grubu temsilcileri ile görüştü. Fidan, burada yaptığı konuşmada Gazze meselesine değinerek, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'de Gazze Meselesine Değindi: Sorunu Bölgesel Devletler Sahiplenmeli

"SORUN ARTIK İSRAİLLİLERİ VE FİLİSTİNLİLERİ AŞIYOR"

Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'de Gazze Meselesine Değindi: Sorunu Bölgesel Devletler Sahiplenmeli

BAKAN FİDAN, ABD'Lİ MEVKİDAŞI BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temasları kapsamında karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Uluslararası İlişkiler

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