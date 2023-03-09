Diri fay hattı nedir? Hangi ilerden diri fay hattı geçiyor? Fay hattını insanlar kırabilir mi?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok ilimizde depremler meydana geliyor.. Vatandaşlar yaşadıkları ilerin fay hattı üzerimde olup olmadıklarını sorguluyıor.Peki, Diri fay hattı nedir? Hangi ilerden diri fay hattı geçiyor? Fay hattı koparsa ne olur? Fay hattını insanlar kırabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yoğunluklu olarak İstanbul'da 'deprem göçü' yaşanıyor. AFAD verilerine göre sabah saatlerinde Bursa'nın Karacabey açıklarında Marmara denizde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede korku ve endişeye neden oldu. Vatandaşlar yaşadıkları ilerin fay hattı üzerimde olup olmadıklarını sorguluyıor.Peki, Diri fay hattı nedir? Hangi ilerden diri fay hattı geçiyor? Fay hattı koparsa ne olur? Fay hattını insanlar kırabilir mi? Detaylar haberimizde...

DİRİ FAY HATTI NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

HANGİ İLERDEN DİRİ FAY HATTI GECİYOR?

Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde yer alıyor.

FAY HATTI KOPARSA NE OLUR?

Fay hatlarında kırılmalar birbirini tetikleyerek meydana gelebilir. Fay hattı kırılması sonucu şiddetli depremler meydana gelebilir. Ülkemizde yaşanan İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattı kırıldı.

FAY HATTINI İNSANLAR KIRABİLİR Mİ?

Fay hattında açılan sondajlar, çıkartılan su, gaz ve petrol aynı zamanda yer altında oluşan boşluklar fay hattının kırılmasına sebep olabilir. Fakat insanların yapacağı hareketler, bu bölgede fay hattı kırmasına diğer türlü bir sebebiyet vermez.