Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Bilecik'te direksiyon sınavı sırasında kurs aracı ile TOGG'un çarpıştığı kazada sürücü adayı, eğitmen ve 2 sınav komisyonu üyesi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • Bilecik'te direksiyon sınavı sırasında bir kurs aracı ile TOGG marka otomobil çarpıştı.
  • Kazada sürücü adayı, eğitmen ve 2 sınav komisyonu üyesi olmak üzere 4 kişi yaralandı.
  • Yaralıların sağlık durumları iyi olarak belirlendi ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te direksiyon sınavı esnasında yaşanan kazada, sürücü adayı tarafından kullanılan kurs aracı ile TOGG marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurs aracı ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, TOGG'da ise küçük çaplı hasar oluştu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü adayı, eğitmen ve 2 sınav komisyonu üyesi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

