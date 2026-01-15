Haberler

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü; o anlar kamerada

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü; o anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü; o anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Yıldırım, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç bir iş yerine çarptı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım'ın yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi.

MALATYA'da seyir halindeki hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip kaza yapan İlhan Yıldırım (56) yaşamını yitirdi. Aracın bir iş yerine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Yıldırım, 44 KR 886 hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolün kaybolduğu araç bir iş yerine çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri İlhan Yıldırım'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından İlhan Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu arada İlhan Yıldırım'ın, kullandığı aracı bir hafta önce satın aldığı halen devrini almadığı da belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş