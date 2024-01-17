Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin yer aldığı Dilek Taşı final yapacağı yönünde haberlerle gündeme geldi. İzleyiciler tarafından dizinin final yapma durumu araştırılıyor. Peki, Dilek taşı final mi? Dilek Taşı dizisi bitiyor mu? Detaylar haberimizde...

DİLEK TAŞI KONUSU NE?

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre'yle İstanbul'un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey'i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa'nın ve kızı Cemre'nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

DİLEK TAŞI FİNAL Mİ?

Dizi dünyasında geçtiğimiz haftadan bu yana birçok dizi için final kararı alındı. Reytinglerde yenilen Dilek Taşı'nın ekran macerası bitiyor.