Dilek Cesur, tanınmış isimlerinden biridir ve genellikle magazin gündeminde yer almaktadır. Dilek Cesur'un kim olduğu ve özel hayatıyla ilgili detaylar, izleyiciler tarafından sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. DİLEK CESUR KİMDİR? Dilek Cesur nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

DİLEK CESUR KİMDİR?

Dilek Cesur, 1984 senesinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Cesur, NLP ve çocuklarda bilişsel davranış terapisi alanlarında eğitimler aldı. Evli olan Dilek Cesur iki çocuk sahibidir.

İki çocuk annesi olan Cesur, Abdurrahman Cesur ile evlidir. Abdurrahman Cesur hakkında detaylı bilgi henüz bilinmemekte.