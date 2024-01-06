Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisi Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkısının sözleri nelerdir?
Son zamanlarda dikkat çeken şarkılar arasında dikkat çeken Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisi Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkısının sözleri nelerdir?
Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri, İnci Taneleri dizi bölümünün yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dizide yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisi Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkısının sözleri nelerdir?
DİLBER EVİN BARKIN YOK MU SENİN ŞARKI SÖZLERİ
Keşke biraz daha kalsaydın
Aşkım gönlünü alsaydın
O kadar soğuk davrandın ki
Üşüyorsan canımı yaksaydın
Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş
Biz bizi seveni sevmemişiz
Nerde vefasız nerede hayırsız
Bulmuş kalbe getirmişiz
Aşktan yüreğim çok yandı
Sevgiyi Üfleyerek yaşarım
Ankaralıyım yüzmeyi bilmem
Ama çok pis gemileri yakarım
Dilber evin barkın yok mu
Hep aklımda duruyorsun
Gelip de yanağımı sıkacağına
Hep canımı sıkıyorsun
Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş
Biz bizi seveni sevmemişiz
Nerde vefasız nerede hayırsız
Bulmuş kalbe getirmişiz
Aşktan yüreğim çok yandı
Sevgiyi Üfleyerek yaşarım
Ankaralıyım yüzmeyi bilmem
Ama çok pis gemileri yakarım