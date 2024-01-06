Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisi Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkısının sözleri nelerdir?

Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri, İnci Taneleri dizi bölümünün yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dizide yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisi Dilber Evin Barkın Yok Mu Senin şarkısının sözleri nelerdir?

DİLBER EVİN BARKIN YOK MU SENİN ŞARKI SÖZLERİ

Keşke biraz daha kalsaydın

Aşkım gönlünü alsaydın

O kadar soğuk davrandın ki

Üşüyorsan canımı yaksaydın

Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş

Biz bizi seveni sevmemişiz

Nerde vefasız nerede hayırsız

Bulmuş kalbe getirmişiz

Aşktan yüreğim çok yandı

Sevgiyi Üfleyerek yaşarım

Ankaralıyım yüzmeyi bilmem

Ama çok pis gemileri yakarım

Dilber evin barkın yok mu

Hep aklımda duruyorsun

Gelip de yanağımı sıkacağına

Hep canımı sıkıyorsun

Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş

Biz bizi seveni sevmemişiz

Nerde vefasız nerede hayırsız

Bulmuş kalbe getirmişiz

Aşktan yüreğim çok yandı

Sevgiyi Üfleyerek yaşarım

Ankaralıyım yüzmeyi bilmem

Ama çok pis gemileri yakarım