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Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın hayatı ve kariyeri...

Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın hayatı ve kariyeri...
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Dilber Ay, Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından biridir. Dilber Ay'ın yaşam öyküsü, kariyeri ve nereli olduğu gibi bilgiler bu içerikte yer alıyor. Peki, Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın hayatı ve kariyeri...

Dilber Ay, Türk halk müziği ve arabesk müziğinin en tanınmış isimlerinden biridir. Kendine has tarzı, güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş olan Dilber Ay, Türkiye'nin en önemli sanatçılarından birisi olarak hafızalara kazınmıştır. Peki, Dilber Ay kimdir? İşte sanatçının hayatı, kariyeri ve diğer detaylar...

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay Karakaş 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğmuştur. 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. Türk halk müziği ve arabesk türlerinde iz bırakmış bir sanatçıdır. Özellikle Barak havaları ve 1981'de seslendirdiği "Meyrik" türküsüyle geniş bir hayran kitlesi kazanmış, "Tavukları Pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsüyle ise Türkiye'de fenomen haline gelmiştir. 2011-2015 yılları arasında Kadere Mahkûmlar adlı televizyon programında demir parmaklıkların arkasında türkü söyleyerek izleyicilerle buluşmuş, bu programla popüler kültürde güçlü bir yer edinmiştir.

Kendine özgü erkeksi, sert, özgüveni yüksek imajıyla tanınan Dilber Ay, hüzünlü türkülerinin yanı sıra sinema ve televizyon projeleriyle de anılmaktadır. Hayat hikayesi, 2021 yılında çekilen Dilberay filmi ile beyaz perdeye taşınmıştır.

1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Kureyşan aşiretine mensup Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak doğan Ay'ın asıl soyadı Bağbuş'tur. İlkokul eğitimini Kahramanmaraş'ta aldı, ancak üçüncü sınıftan sonra eğitimine devam edemedi. Ailesiyle birlikte Ankara ve Düzce'ye göç eden Ay'ın müzik yeteneği, 1969'da TRT'nin düzenlediği bir ses yarışmasında fark edildi. Ancak yarışmaya katıldığı için babasından sert tepkiler gören Ay, genç yaşta 50 yaşındaki bir erkekle evlendirildi. Bu evlilikten iki kızı olan sanatçı, ikinci evliliğini 16 yaşında yaptı, üçüncü ve son evliliğini ise 1998'de Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile gerçekleştirdi.

Sanat hayatına Ankara Konak Gazinosu'nda türkücülük yaparak başlayan Dilber Ay, Barak ağzı uzun havalarını Halit Arapoğlu'ndan öğrenmiştir. İbrahim Tatlıses, Bergen, Bedia Akartürk gibi dönemin tanınmış sanatçılarıyla çalışmış ve çok sayıda albüme imza atmıştır. 1974 yılında çıkardığı "Yavrum Oy / Oy Bahçenize Giremedim Ben Gazelden" isimli plağı ilk 45'liğidir. Almanya'da bir konser sırasında tacize uğradığı iddiasıyla bir kişiyi yaralayan Ay, bu olaydan sonra Hollanda'ya kaçmak zorunda kaldı, fakat yakalanarak Almanya'da hapse girdi. Frankfurt'ta 8 ay 20 gün tutuklu kalan sanatçı, Türkiye'ye iade edilmiştir. Bu olay, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve TRT'deki işine son verilmiştir.

Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın hayatı ve kariyeri...

2006 yılında sinema kariyerine adım atan Dilber Ay, Beynelmilel filminde bir şarkıcı rolüyle dikkat çekmiş ve bu performansıyla 14. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. Beynelmilel filmindeki "Akşama Geleceğim" (bilinen adıyla "Tavukları Pişirmişem") adlı türküsü geniş kitlelere ulaşmış, birçok eğlence ve kutlamada popüler olmuştur. 2014 yılında Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında futbolcuların sahada bu türküyü söylemeleri, şarkının Türkiye genelinde tanınan bir eğlence unsuru haline gelmesini sağlamıştır.

2011-2015 yılları arasında Flash TV'de Kadere Mahkûmlar adlı programı sunan Dilber Ay, bu programda mahkûmlardan gelen mektupları okuyarak izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştır. 2012 yılında CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programında yaşanan "Zorunda mıyım?" diyaloğu, sosyal medyada gündem olmuş ve Dilber Ay'ın ana akım medyada tanınmasına katkıda bulunmuştur. Bu olay, bir mobil operatörün reklam kampanyasında da kullanılmıştır.

Düzce'deki ikametinde yaşamını sürdüren Dilber Ay, 29 Nisan 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında hayatını kaybetmiştir. 30 Nisan'da Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

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