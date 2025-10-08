Sosyal medyada lüks yaşam tarzıyla tanınan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat, bu sabah saatlerinde İstanbul'daki evlerinde gözaltına alındı. Peki gerçekten Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına mı alındı? Dilan Polat ve Engin Polat neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINA MI ALINDI?

Sabahın erken saatlerinde yapılan baskında, jandarma ekipleri Polat çiftinin Çekmeköy'deki evinde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramaların ardından çift, resmi işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gözaltı sırasında çiftin yakın çevresinden de ifadeye çağrılan bazı isimlerin olduğu, bu kişilerin de soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenildi. Çiftin, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan paylaşımları nedeniyle gözlem altında olduğu iddia ediliyor.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturmanın merkezinde yer alan suçlama, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" oldu.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Polat çiftinin bazı sosyal medya paylaşımlarında bu tür içeriklere yönelik imalar bulunduğu iddia edildi. Bu nedenle soruşturma dosyası genişletilerek jandarma ekipleri tarafından operasyon kararı alındı.

Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunan çiftin, kamuoyunda "özendirici içerikler" üretmekle suçlanması, hukuki sürecin daha da dikkatle takip edilmesine neden oldu.

DOSYADA İREM DERİCİ DETAYI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, şarkıcı İrem Derici de aynı dosya kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alıyor.

Henüz resmi makamlar bu iddiayı doğrulamadı; ancak Polat çiftinin soruşturmasının genişletilerek farklı kişilere uzanabileceği belirtiliyor.

GEÇMİŞTEKİ SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMALAR

Dilan ve Engin Polat çifti, daha önce de kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda, çiftin şirketleri üzerinden yapılan yüksek miktarlı para transferleri dikkat çekmişti. O dönem başlatılan soruşturma kapsamında Polat çiftinin mal varlıklarına el konulmuş, bazı şirketleri ise inceleme altına alınmıştı.

Bugün yaşanan gözaltı ise tamamen farklı bir dosya kapsamında yürütülüyor. Ancak geçmişteki iddialar, kamuoyunun bu gelişmeye daha temkinli yaklaşmasına yol açtı.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE HUKUKİ ADIMLAR

Soruşturmayı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yürütüyor.

Gözaltı işlemi kapsamında elde edilen dijital materyaller ve sosyal medya içerikleri inceleniyor.

Çiftin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edilip edilmeyeceği, toplanan delillere bağlı olarak netleşecek.

Henüz resmi bir tutuklama kararı bulunmuyor.

Uzmanlara göre bu süreçte, Polat çiftinin sosyal medya faaliyetleri, içerik üretim biçimleri ve kamuoyuna yönelik açıklamaları detaylı biçimde analiz edilecek.