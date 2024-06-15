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Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi

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Aylar sonra tahliye olan Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, cezaevi çıkışında görüntülendi. Oldukça yorgun olduğu görülen Doğu, soruları yanıtsız bıraktı.

Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi. Cezaevi çıkışı görüntülenen Can Doğu'nun son hali dikkat çekti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, bir yakınıyla birlikte cezaevinden çıkarak araca doğru giden Doğu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak sadece teşekkür etti. Kilo aldığı gözlemlenen ve oldukça yorgun gözüken Doğu, araca binerek uzaklaştı.

Öte yandan cezaevinden çıktıktan sonra Dilan Polat'ın tutukluluğunun devam ettiğini öğrenen Sıla Doğu, sinir krizi geçirmişti.

Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi

DOĞU KARDEŞLER TAHLİYE EDİLDİ

Dilan ve Engin Polat çifti ile, aralarında Polatların kardeşi Sıla ve Can Doğu'nun da olduğu şahıslar hakkında dün aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Öte yandan aralarında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti. Yaşanan gelişme üzerine Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi

POLAT OPERASYONUNDA NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi

FENOMENLER İÇİN DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık, sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Ecem Altan
Ecem Altan
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