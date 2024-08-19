DİLAN POLAT DAVASINDA SON DAKİKA! Dilan Polat çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest mi?

Dilan Polat son dakika haberleri ve Dilan Polat çıktı mı soruları araştırılıyor. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat davasında son durum merak ediliyor. Dilan Polat çıktı mı, tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest mi? Detaylar haberimizdedir...

DİLAN POLAT ÇIKTI MI?

Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Polat, tutuksuz yargılanacak.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, Kasım 2023'ten beri tutuklu bulunan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Polat tutuksuz yargılanacak.

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, son aylık tutukluluk değerlendirmesine yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı. Mahkeme, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması yönünde bir karar vererek, yargılama sürecinin serbest devam edeceğini belirtti. Bu kararla birlikte Dilan Polat, yargılama sürecine özgür olarak katılacak.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT DAVASI NE OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.