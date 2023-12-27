Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat hapiste mi, çıktı mı? Dilan Polat serbest bırakıldı mı?

Vergi kaçakçılığı ve kara para suçlamasıyla 5 Kasım'da eşi Engin Polat ve beraberindeki kişilerle tutuklanan Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi. İçeride zor günler geçirdiğini ve ailesini çok özlediğini söyleyen 2 çocuk annesi Polat, "Burada boğuluyorum" dedi. Peki, Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Dilan Polat hapiste mi, çıktı mı? Dilan Polat serbest bırakıldı mı?

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astroloğu olduğu ortaya çıktı. Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması dikkat çekti.

Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Dilan Polat'ın astroloğu, "Aslında bilmek istediği şey 'Bana ne olacak?' sorusunun cevabı. Dilan'ın para pul umurunda değil. Tek istediği şey özgürlüğü. Maksimum nisan ayına kadar dışarı çıkacağını söyledim. Tabii şubat-mart ayında da çıkabilir. Ben dışarıya çıkacağını düşünüyorum" dedi. Henüz Dilan Polat cezaevinden çıkmadı.