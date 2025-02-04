Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme CANLI İZLE Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölümde neler oldu?

Kayıp vakaları, aile içi çatışmalar ve çözülemeyen olayların aydınlatıldığı programın son bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medyada gündem olurken Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yayın saati ve bilgileri de izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme nerede yayınlanıyor, son bölümde neler yaşandı? İşte, detaylar…

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, yine çarpıcı olayları gündeme taşıdı. Programın son bölümünde, Eskişehir'den gelen 28 yaşındaki Uğur eşi Filiz'in komşusunun kardeşiyle kaçtığını iddia etti. Filiz programa katıldı. İkili karşılıklı laf atışması yaşarken stüdyo gergin anlara tanık oldu.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı Filiz

Ayrıca 19 Ocak 2025 İzmir, Torbalı'da kaybolan noter katibi ve sosyal medya fenomeni Sibel Keskiner'in babası Faruk Keskiner, programa başvurdu. Canlı yayında, Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, olayın yaşandığı bölgeden anlık bağlantılar gerçekleştirerek yeni ipuçlarını değerlendirirken Didem Arslan Yılmaz, Sibel'in telefon üzerinden kumar oynadığını ortaya çıkardı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınında, olayın çözülmesine yönelik atılan adımlar büyük yankı uyandırdı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı Sibel vakası

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında saat 15:00'te yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, gerçek hayat hikayelerini ele alarak izleyicilere farklı bakış açıları sunuyor. Programı canlı izlemek isteyenler, Show TV'nin resmi web sitesinden veya YouTube kanalından yayınları takip edebilir.