Diddy Combs ve Justin Bieber arasındaki son olaylar, özellikle Diddy'nin cinsel saldırı ve şantaj iddialarıyla gündeme geldi. Diddy, New York'ta ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalırken, bu durumun Bieber üzerindeki etkileri merak ediliyor. Diddy'nin geçmişteki bağlantıları, Bieber'ın genç yaşta Diddy ile olan ilişkisiyle de sorgulanıyor. 15 yaşındaki Bieber'ın Diddy ile birlikte parti yaptığı anlara dair video görüntüleri tekrar gündeme geldi ve bu durum, Bieber'ın durumu üzerindeki baskıyı artırdı?. Peki, Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? İşte detaylar...

DIDDY COMBS- JUSTIN BIEBER OLAYI NEDİR?

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. NewsNation'ın raporuna göre, Diddy'nin Justin Bieber ile cinsel içerikli videolar çektiği ve bu görüntüleri Hollywood'daki diğer ünlülere sattığı öne sürülüyor. Bu durum, Diddy'nin cinsel saldırı iddialarıyla birleştiğinde, olayın ciddiyetini artırıyor.

Avukat Ariel Mitchell-Kidd, müvekkilinin de benzer bir durumda olduğunu belirtti. Avukata göre, tanınmış bir kadın sanatçının da Diddy'nin Atlanta'daki evinde kaydedilen müstehcen görüntülerde yer aldığı iddia ediliyor. Bu sanatçının, 2018 yılında Diddy tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürülüyor. Mitchell-Kidd, "Hollywood'da zaten sızdırılmış ve dolaşımda olan kayıtlar var," diyerek bu durumun ciddiyetine dikkat çekti?.

Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok ünlünün bu olaylara karışmış olabileceği ve Diddy'nin davasına dahil edilebileceği düşünülüyor. Ancak, şu an için bu haberler henüz kanıtlanmamış iddialar olup, yasal süreç devam etmektedir. Konu hakkında resmi açıklamalar beklenmektedir.

Justin Bieber

Justin Bieber

Diddy Combs