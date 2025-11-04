Dick Cheney neden öldü, Dick Cheney kimdir?

Eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin 3 Kasım Pazartesi akşamı, 84 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Ailesi tarafından yapılan duyuruda, Cheney'nin ölüm nedeninin "zatürre ve kalp-damar hastalıklarına bağlı gelişen komplikasyonlar" olduğu ifade edildi.

DİCK CHENEY KİMDİR?



1941 yılında ABD'nin Nebraska eyaletinde dünyaya gelen Dick Cheney, eğitimini Yale ve Wyoming üniversitelerinde tamamladı. Üniversite hayatının ardından, dönemin Ekonomik Fırsatlar Ofisi Direktörü Donald Rumsfeld'in özel asistanı olarak siyasete ilk adımını attı. Bu dönem, Cheney'nin Washington'daki kariyerinin temellerini attığı yıllar olarak kabul edilir.

SAVUNMA VE ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ

Cheney, 1989-1993 yılları arasında George H. W. Bush yönetiminde Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 1991 Körfez Savaşı sırasında aldığı kararlarla dikkat çekti. Savunma politikalarında etkili bir figür olan Cheney, "dost ülkelere silah desteği, rakiplere ise silah denetimi" anlayışıyla öne çıktı.

1995-2000 yılları arasında Halliburton adlı enerji ve savunma şirketinin CEO'luğunu üstlenen Cheney, bu dönemde özel sektörle yakın ilişkiler geliştirdi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE 11 EYLÜL DÖNEMİ

2001-2009 yılları arasında Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un yardımcısı olarak iki dönem görev yapan Cheney, ABD tarihinin en güçlü başkan yardımcılarından biri olarak tanındı.

11 Eylül 2001 saldırıları sırasında Başkan Yardımcısı olarak görevde bulunan Cheney, bu dönemde geliştirilen sert güvenlik ve dış politika stratejilerinin başlıca mimarlarından biri oldu. Afganistan'ın işgaline verilen onayda en kararlı savunuculardan biriydi.

IRAK İŞGALİNDEKİ ROLÜ

2003 yılında başlayan Irak işgalinin en güçlü destekçilerinden biri olarak anılan Cheney, kitle imha silahları iddialarını savunarak işgal kararını meşrulaştıran isimlerin başında geldi. Bu süreç, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri müdahalelerinin dönüm noktası olarak tarihe geçti. Ancak işgal, yüz binlerce sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden olan kanlı bir kaos dönemini de beraberinde getirdi.

SAĞLIK SORUNLARI VE SON YILLARI

Cheney, henüz 37 yaşındayken ilk kalp krizini geçirdi ve ilerleyen yıllarda dört kez daha kalp krizi yaşadı. Uzun süredir kalp rahatsızlıklarıyla mücadele eden siyasetçiye 2012 yılında kalp nakli yapıldı. Sağlık sorunlarına rağmen siyasi etkisini uzun süre koruyan Cheney, ABD'nin modern dönem güvenlik politikalarında kalıcı izler bıraktı.