DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı!

2024 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla takip ediyor. Adayların bu duyuruları takip etmeleri, sonuçları öğrenmek açısından önem taşıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra, her aday kendi T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM sonuç sorgulama sistemine giriş yaparak bilgilerine erişebilir. Peki, DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı!

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Tarafından uygulanan KPSS DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabilecek.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

KPSS DHBT SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ÖSYM şifresi ve T.C. kimlik numarası ile yapılacak.