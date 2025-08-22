DGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilmek için Ösym'nin resmi internet sitesini yakından takip etmeye başladı; bu süreçte doğru ve zamanında tercih yapmak büyük önem taşıyor. DGS tercihleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. DGS yerleştirme tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 DGS TERCİHLERİ SON DAKİKA!

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü duyuruldu. Tercih sürecine yönelik takvim henüz açıklanmadı ancak geçen yılki uygulamalar göz önüne alındığında, tercihler Ağustos sonu veya Eylül başında başlaması bekleniyor. 2024'te DGS 30 Haziran'da yapılmış, sonuçlar ise 10 Eylül'de ilan edilmiş, tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

2025 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih dönemi boyunca adaylar, Ösym'nin resmi web sitesinden tercih kılavuzuna ulaşabilecek. Kılavuzda lisans programlarının kontenjanları, üniversitelere göre tercih listeleri ve başvuru şartları detaylı şekilde yer alacak. Tercihler sadece ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak olup, adayların işlemlerini tamamladıktan sonra tercihlerini onaylamaları zorunludur.

2025 DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar, sadece mezun oldukları alanlarla ilgili ve şartları karşılayan programları tercih listesine ekleyebilir. DGS'de en fazla 30 tercih yapılabilmektedir. Yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ise ÖSYM tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanır. Bu ek kontenjanlar için belirlenen ek yerleştirme dönemlerinde adaylar yeniden tercih yapma imkânına sahip olur.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların merakla beklediği taban puanlar ve kontenjan bilgileri henüz yayımlanmadı. Bu veriler, ÖSYM tarafından tercih sürecinin başlayacağı tarihlerde yayımlanacak olan tercih kılavuzu aracılığıyla adayların erişimine sunulacak. Kılavuzda, üniversitelere ait program kontenjanları, başvuru koşulları ve önceki yıllara ait karşılaştırmalı bilgiler yer alacak. 2025 tercih işlemleri için güncel puanlar henüz belli olmasa da, adaylar bu süreçte 2024 yılına ait taban puanları ve yerleşme verilerini referans alarak tercih listelerini oluşturabilecek. Bu nedenle, önceki yılın verilerinin dikkatle incelenmesi ve puan sıralamasına göre bilinçli tercih yapılması büyük önem taşıyor.