Ösym tarafından açıklanan sınav takvimine göre DGS ne zaman açıklanacak 2025 sorusunun cevabı netleşti. Sınav 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi ve kısa süre sonra sonuçlar erişime açılacak. Adaylar, sınav puanlarına göre lisans bölümlerine geçiş yapacak. Peki, DGS ne zaman açıklanacak 2025? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre tüm detaylar...

DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarına, ais.osym.gov.tr ve sonuc.osym.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

DGSKILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içinde 2025 DGS tercih kılavuzu da yayımlanacak. Bu kılavuzda kontenjanlar, taban puanlar ve tercih kuralları yer alacak.