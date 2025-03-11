Devrim Kabacaoğlu Bahar dizisinden ayrılıyor mu, neden ayrıldı?

SHOW TV'nin yoğun ilgi gören dizisi Bahar, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak yeni bölümün yayınlanmasının ardından, dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Uğur Aydın karakterine hayat veren başarılı oyuncu Devrim Kabacaoğlu'nun sahnelerde yer almaması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Dizinin sıkı takipçileri, karakterin hikâyeden çıkarılıp çıkarılmadığını ve oyuncunun projeden ayrılıp ayrılmadığını sorgulamaya başladı. Peki, Devrim Kabacaoğlu Bahar dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Uğur Aydın karakteri diziden tamamen çıkacak mı, yoksa geri dönecek mi? İşte, merak edilen detaylar…

DEVRİM KABACAOĞLU BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Bahar'ın yeni bölüm tanıtımında, Tuğrul Tülek'in canlandırdığı Tuğra karakterinin söylediği bir replik dikkatleri üzerine çekti. Tuğra'nın "Aramızdan bazı isimlere veda etmek zorundayız" sözleri, diziden kimin ayrılacağı sorusunu gündeme getirdi.

Devrim Kabacaoğlu Bahar

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Uğur Aydın karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, ekibe veda edecek. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın başrollerini paylaştığı diziye, genç oyuncu 38. bölüm itibarıyla veda ediyor. Bu ayrılık, dizinin hayranlarını şaşırtarak neden ayrıldığı hakkında sorulara neden olurken Uğur Aydın karakterinin nasıl bir finalle hikâyeden çıkacağı da merak konusu oldu.

Bahar Devrim Kabacaoğlu