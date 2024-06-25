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Devlet Bahçeli'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son durumu nedir?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu gündeme geliyor. Grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı dikkat çekti. Peki, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son durumu nedir?

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve hastalığı merak ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gerçekleştirilen grup toplantısı bugün geç başladı. Devlet Bahçeli'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısına 15 dakika geç başladı. Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü. MHP kaynaklarından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN HASTALIĞI NEDİR?

MHP kaynaklarından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

Devlet Bahçeli'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son durumu nedir?

KONUŞMASINI OTURARAK YAPMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kürsüde bir ilke imza atarak konuşmasını oturarak yapan MHP lideri Bahçeli'nin prompter yerine elindeki kağıtları kullanması da dikkat çekmişti.

Devlet Bahçeli'nin hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin son durumu nedir?

MHP KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA VAR

Yapılan açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısı öncesinde küçük bir tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı ifade edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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