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DEVA Partisi yüzde kaç oy aldı? Ali Babacan'ın partisinin sandık notu kaç?

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Ali Babacan'ın partisi olan DEVA Partisi'nin 2024 yerel seçimlerinde aldığı oy oranı araştırılıyor. Vatandaşlar, DEVA Partisi'nin vatandaşlardan kaç oranında bir oy aldığını merak ediyor.DEVA Partisi yüzde kaç oy aldı? Ali Babacan'ın partisinin sandık notu kaç? İşte ayrıntılar...

DEVA PARTİSİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

DEVA Partisi, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde CHP listelerinden girdiği sandık yarışında 15 vekille Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. Ancak, sonrasında Millet İttifakı'nın dağılmasıyla DEVA Partisi, yerel seçimlere kendi başlarına girme kararı aldı.

DEVA Partisi'nin Türkiye genelindeki oy sayısı, milyonlarca seçmenin katılımıyla gerçekleşen seçimde 140 bin 644 olarak kaydedildi. Bu, oy oranına dönüştürüldüğünde yüzde 0,33'lük bir orana denk gelmektedir.

DEVA Partisi yüzde kaç oy aldı? Ali Babacan'ın partisinin sandık notu kaç?

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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