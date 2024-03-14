DEVA Partisi Pamukkale adayı Mustafa Sezer kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Pamukkale belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Pamukkale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Pamukkale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Pamukkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Sezer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA SEZER KİMDİR?

Mustafa Sezer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Pamukkale belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ PAMUKKALE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Pamukkale adayı belli oldu. DEVA Partisi Pamukkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Sezer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.