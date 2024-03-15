DEVA Partisi Odunpazarı adayı Yunus Korkmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Eskişehir Odunpazarı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Odunpazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Eskişehir Odunpazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Yunus Korkmaz kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

YUNUS KORKMAZ KİMDİR?

Yunus Korkmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Odunpazarı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ODUNPAZARI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Odunpazarı adayı belli oldu. DEVA Partisi Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Yunus Korkmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.