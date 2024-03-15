DEVA Partisi Körfez adayı Orhan Bozkurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Körfez belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Körfez belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Körfez adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Orhan Bozkurt kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ORHAN BOZKURT KİMDİR?

Orhan Bozkurt, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Körfez belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KÖRFEZ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Körfez adayı belli oldu. DEVA Partisi Körfez Belediye Başkan Adayı Orhan Bozkurt oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.