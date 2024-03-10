DEVA Partisi Kızılcahamam adayı Sinan Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kızılcahamam belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Kızılcahamam adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Sinan Şahin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SİNAN ŞAHİN KİMDİR?

Sinan Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kızılcahamam belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KIZILCAHAMAM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kızılcahamam adayı belli oldu. DEVA Partisi Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Sinan Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.