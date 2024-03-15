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DEVA Partisi Kandıra adayı Kadir Özdemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Kandıra belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi'nin Kocaeli Kandıra belediye başkan adayı, Kandıra ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi Kandıra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Kadir Özdemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları!

DEVA Partisi Kandıra belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Kandıra adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Kadir Özdemir kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KADİR ÖZDEMİR KİMDİR?

Kadir Özdemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kandıra belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KANDIRA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kandıra adayı belli oldu. DEVA Partisi Kandıra Belediye Başkan Adayı Kadir Özdemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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