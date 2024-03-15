DEVA Partisi Hınıs adayı Rahim Aydın kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Hınıs belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Hınıs belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Hınıs adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Hınıs Belediye Başkan Adayı Rahim Aydın kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAHİM AYDIN KİMDİR?

Rahim Aydın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Hınıs belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ HINIS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Hınıs adayı belli oldu. DEVA Partisi Hınıs Belediye Başkan Adayı Rahim Aydın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.