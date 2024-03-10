DEVA Partisi Güzelbahçe adayı Metin Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Güzelbahçe belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Güzelbahçe belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Güzelbahçe adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Metin Avcı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

METİN AVCI KİMDİR?

Metin Avcı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Güzelbahçe belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÜZELBAHÇE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Güzelbahçe adayı belli oldu. DEVA Partisi Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Metin Avcı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.